Team contro Paganese: divieti di transito e sosta nell'area dello stadio

Nel girone H di serie D, si gioca oggi la 14esima giornata. Team Altamura, capolista in grande forma, con cinque vittorie consecutive alle spalle, affronta la Paganese sul proprio terreno di gioco. Si prevede grande affluenza di pubblico e si attendono anche sostenitori della squadra campana. Fischio d'inizio alle ore 14.00.Per ragioni di sicurezza, a partire dalle ore 12.30 e sino alle 18 (salvo ulteriori esigenze), tutta l'area circostante lo stadio sarà interdetta al traffico e alla sosta dei veicoli. Infatti è stata firmata un'ordinanza di Polizia Locale con cui si dispongono limitazioni alla circolazione stradale sia per attuare il dispositivo di sicurezza stabilito con le autorità di pubbliche sicurezza e, inoltre, per dare attuazione alle disposizioni impartite dalla Questura di Bari.Pertanto saranno chiusi con le barriere new jersey e con le transenne il tratto di via Mura Megalitiche fra via IV Novembre e via Vecchia Buoncammino; via Barnaba (stradina di collegamento tra viale Michele Fenice Chironna e via Vecchia Buoncammino); il tratto di via Vecchia Buoncammino fra via Mura Megalitiche e via Fornace Corrente Le Fogge; il tratto di viale Michele Fenice Chironna fra via IV Novembre e via Vecchia Buoncammino. In viale Fenice Chironna è previsto il parcheggio dei veicoli della tifoseria ospite (a partire da via Vecchia Buoncammino) con contestuale predisposizione di un'area di sicurezza libera di circa 100 metri all'altezza dell'impianto sportivo. Altre disposizioni riguardano le altre vie limitrofe alla zona dello stadio D'Angelo.Non ci sono divieti in IV Novembre e in altre strade limitrofe dove il traffico sarà deviato. I divieti, ovviamente, non valgono per i mezzi di polizia e di soccorso.