Tasse e bilancio, convocati tre consigli comunali

Mentre la verifica va avanti nella maggioranza di centrosinistra, il consiglio comunale è stato convocato per tre sedute. Importanti i punti all'ordine del giorno. L'assise si riunirà presso la consueta sala comunale, con obbligo di mascherina per i consiglieri, gli assessori e il personale comunale. Non ci sarà il pubblico.Una seduta è stata convocata per l'11 e il 18 giugno. All'ordine del giorno vari punti già calendarizzati nelle precedenti sedute (si tratta di mozioni oppure ordini del giorno presentati dalle forze politiche) e soprattutto due punti urgenti, vale a dire il regolamento sull'Imu (nell'imposta viene inglobata pure la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, come previsto da norme statali) e il regolamento sulla Tari (la tassa sui rifiuti).Il 15 giugno si terrà la seduta dedicata all'approvazione del conto consuntivo 2019 e all'approvazione di alcuni debiti fuori bilancio.