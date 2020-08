Strade provinciali: si potranno 'adottare' rotatorie e aree verdi

Le rotatorie e le aree verdi collocate lungo la rete viaria di competenza della Città metropolitana di Bari potranno essere allestite e gestite sia dai Comuni che da soggetti privati. Lo ha deciso il consiglio metropolitano, approvando su relazione della consigliera delegata alla viabilità, Elisabetta Vaccarella, il regolamento per l'allestimento e la gestione di tali aree.Un provvedimento atteso da tempo che consentirà di accogliere le numerose richieste avanzate, sia da Enti locali che privati, finalizzate a migliorare l'aspetto e il decoro delle strade del territorio metropolitano attivando importanti sinergie tra pubblico e privato. Nel regolamento sono indicate le modalità di gestione e sono disciplinate tutte le attività amministrative e tecniche necessarie per una corretta ed ordinata gestione delle stesse.In particolare i soggetti interessati a candidarsi dovranno indicare il tipo di alberi/piante da piantumare, l'ubicazione della cartellonistica, lo schema di un eventuale impianto di irrigazione. L'affidamento avverrà attraverso un atto di concessione e potrà avere durata triennale.A fronte della manutenzione delle aree verdi, a titolo gratuito e senza oneri per la Città metropolitana, il soggetto gestore potrà collocare all'interno della rotatoria la denominazione della propria ditta o azienda che ne cura l'allestimento e la gestione.