Stadio D'Angelo: danni dopo i disordini, chiuso il settore ospiti

Con ordinanza commissariale di oggi è stata stabilita la chiusura del settore ospiti dello stadio comunale Tonino D'angelo "fino ad ultimazione lavori".Nell'ordinanza si legge che "l'uso dello stadio sarà consentito alla squadra A.S.D. Team Altamura e per le altre manifestazioni già autorizzate calendarizzate, nella sola parte della tribuna coperta e comunque per tutto quanto non prescriva l'utilizzo dei servizi igienici interessati dai lavori di ripristino".I bagni del settore ospite sono stati danneggiati, e resi inutilizzabili, dalla tifoseria ospite durante i disordini che nel pre-partita di Team Altamura - Fc Matera il 2 aprile sono avvenuti tra le opposte tifoserie . Il Comune sta provvedendo alle procedure di appalto per il ripristino dei servizi igienici e per la sistemazione delle opere murarie danneggiate presso lo stadio comunale nella parte del settore tifoseria ospiti e quindi l'ordinanza commissariale è stata firmata per preservare l'igiene e l'incolumità pubblica, sino al momento dell'ultimazione dei lavori stessi.Questa è la seconda ordinanza del commissario straordinario. La precedente aveva fissato la chiusura in 10 giorni ma non sono bastati. Quindi ora il campionato di calcio andrà avanti con il settore ospiti chiuso, sino a data da destinarsi.