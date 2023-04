Altamura - Matera, incidenti e scontri fuori da stadio

Incidenti si sono verificati nel pre-partita della gara di calcio Team Altamura - Fc Matera, per la 29esima giornata di serie D, girone H. Una gara molto sentita e con rivalità sportiva. Ma nulla faceva presagire quello che è accaduto fuori dallo stadio prima che iniziasse l'incontro perché non ci sono precedenti di violenza.Le due tifoserie si sono scontrate in via vecchia Buoncammino. C'è stato un lancio di grosse pietre, di mazze di legno e di altri oggetti pericolosi. Risultano danneggiate numerose automobili che erano parcheggiate. Risultano anche alcuni feriti anche se non c'è ancora un bilancio dell'accaduto.Sono stati momenti di grande pericolo, anche per i residenti della zona o per persone che tranquillamente erano nei locali presenti sulla via e si sono ritrovati con i vetri delle auto infranti.La ricostruzione dei fatti sarà effettuata dalle forze dell'ordine presenti sul posto.Sul campo è finita 3-1 per i padroni di casa. Nel corso della gara e nello stadio tutto si è svolto regolarmente.