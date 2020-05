Sito storico di San Michele, ripresi i lavori

Presso l'ipogeo di San Michele in via Madonna della Croce, in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'area attigua, dopo la pausa dettata dal Covid-19, si è tenuto un sopralluogo a cui hanno partecipato la sindaca Rosa Melodia, l'assessore alle Culture Nino Perrone ed il vicepresidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Pietro Dileo, per fare il punto sul prosieguo dei lavori e sui tempi per il completamento.L'intervento che prevede la realizzazione di un'area verde a servizio del quartiere, è stato finanziato proprio dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata con lo strumento dell' "Art Bonus", il primo ad Altamura.«È una bella operazione che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha voluto portare avanti insieme alla Regione Puglia ed al Comune di Altamura, attraverso l'Art Bonus. Oggi questa ripresa sia un auspicio di normalità per la nostra comunità. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata da sempre è vicina al territorio e con questo progetto vuole fungere da volano di sviluppo per il proprio territorio, per le proprie famiglie, per le proprie imprese» ha dichiarato il vicepresidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Pietro Dileo.«Questo primo Art Bonus rende l'idea di una volontà di ripresa che dobbiamo assolutamente sostenere. Questo è un luogo che è considerato dagli urbanisti un vuoto urbano. Fra 60 giorni sarà inaugurato e restituito alla città ed al quartiere. Mi sembra un buon auspicio per dare un messaggio di ripartenza in positivo» ha sottolineato l'assessore Nino Perrone.«Si tratta di uno dei primi progetti di questa Amministrazione, dopo aver sistemato la pavimentazione sovrastante al sito ipogeo di San Michele. Abbiamo così accolto la disponibilità della Banca Popolare di Puglia e Basilicata proponendo di finanziare questo intervento con il primo Art Bonus in città. È un'azione di mecenatismo che permette di avere in una zona densamente edificata, un'area verde che rappresenta il momento di una ripartenza attraverso un luogo di socialità ed ha una duplice finalità: dare al quartiere un'immagine completamente diversa rispetto al passato, ma anche risolvere il problema delle infiltrazioni per l'ipogeo. Spero di poter consegnare questo luogo quanto prima e credo che ci riusciremo» ha concluso la Sindaca di Altamura Rosa Melodia.