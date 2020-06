Sito storico di San Michele, illuminazione per le grotte

Il Lions Club Altamura Host, presieduto nell'anno sociale 2019-2020 dal medico Paolo Falcicchio, in una delle attività di servizio ha voluto dimostrare grande attenzione e sensibilità nei confronti di un bene storico e artistico della città di Altamura: il complesso ipogeo-religioso di San Michele dell'Angelo, in via Madonna della Croce. Il club si è fatto carico di sostenere la spesa per la realizzazione dell'impianto interno di illuminazione delle grotte.Il generoso gesto è stato onorato con lo scoprimento di una targa commemorativa apposta su uno dei pilastri di accesso, a cui hanno partecipato i componenti del comitato direttivo del Lions Altamura Host e dell'Abmc, rappresentato dal presidente Giuseppe Pupillo, dal vice presidente Elena Saponaro, dal provveditore Michele Gramegna e dal vice provveditore Decio Di Franco oltre che da Maria Santoro, direttrice dei lavori, e del consigliere Vittorio Difonzo. È seguita una visita al complesso.Il bene è stato di recente restaurato e recuperato grazie ai fondi regionali e a un co-finanziamento dell'Abmc. "Ringraziamo il dott. Falcicchio e i Lions - dice il presidente Pupillo - per questa attenzione nei confronti di un bene storico-artistico di grande importanza che l'Abmc, grazie ai fondi regionali, ai propri, all'interesse del consigliere regionale Enzo Colonna, è riuscito a recuperare. Speriamo che questo gesto possa essere imitato dai tanti imprenditori altamurani veramente innamorati delle bellezze artistiche della loro città. Se ognuno si facesse carico di una piccola parte degli altri interventi necessari a completare l'intero progetto che prevede anche il restauro degli affreschi, l'intero sito di San Michele delle Grotte non solo ritornerebbe allo splendore di tanti secoli fa, ma riserverebbe anche tante nuove sorprese".