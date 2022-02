Concorso nazionale Art bonus, Altamura al primo posto

La candidatura dell'area di accesso al sito ipogeo di San Michele (anticamente noto come Sant'Angelo di Larizca o Larissa), in via Madonna della Croce, è al primo posto nel concorso nazionale per il "Progetto Art Bonus dell'anno". L'art bonus è una misura con cui è possibile compiere gesti di mecenatismo, donando somme di denaro finalizzate al recupero di beni culturali e ottenendo dei benefici di natura fiscale.Il sito medioevale ipogeo di San Michele, di proprietà dell'Abmc, è stato restaurato in sinergia con la Regione e il Comune. Sono stati effettuati interventi di sistemazione e restauro del sito storico, appartenente al culto micaelico.In parallelo con l'art bonus il Comune ha realizzato lavori di riqualificazione dell'area limitrofa dove è stato realizzato un giardino pubblico che ha preso il posto di un "vuoto" urbano, con un intervento di 50.000 euro, finanziato con l'adesione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Finora è l'unico lavoro pubblico di recupero che si è concretizzato ad Altamura grazie all'art bonus.Proprio l'area di accesso al sito storico è oggetto del concorso nazionale. La classifica è provvisoria perché c'è tempo fino al 21 marzo. Nel frattempo la proposta del Comune di Altamura è al primo posto con oltre 8.000 voti. Indubbiamente Altamura si è mobilitata bene per questa candidatura e l'appello dell'amministrazione e della sindaca Rosa Melodia è stato subito accolto e in tantissimi hanno già partecipato, anche grazie alla divulgazione della notizia ( Altamuralife ne ha scritto in questo articolo ) e agli inviti dei gruppi più popolari su Facebook come "Sei Murgiano - Le città del Parco dell'Alta Murgia". Una diffusione "viral" che ha permesso alla candidatura altamurana di superare di gran lunga tutte le altre 360, tra cui ci sono le tante fondazioni teatrali di mezza Italia.L'obiettivo del concorso è far conoscere le finalità dell'Art bonus, uno strumento ancora molto poco conosciuto con cui si intende stimolare il recupero dei beni culturali pubblici grazie a gesti di mecenatismo. Il premio al progetto vincitore consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che viene consegnata all'ente beneficiario e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti del Ministero della Cultura e delle istituzioni coinvolte nell'iniziativa. Quest'anno la cerimonia per il conferimento dei premi al progetto vincitore e agli altri 9 finalisti è prevista il 15 aprile.Per votare, bisogna copiare-incollare questo link e accedere:https://artbonus.gov.it/ipogeo-di-san-michele-delle-grotte-ad-altamura-area-di-accesso.html