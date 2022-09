Visite guidate alla chiesa sotterranea di San Michele

Buona la partecipazione ieri nel primo giorno di apertura straordinaria della chiesa sotterranea di San Michele che l'Abmc - Archivio biblioteca museo civico, l'ente proprietario, ha deciso di aprire per tre giorni. Compresi oggi e domani. Sono prenotate varie scolaresche e già ieri studenti di diverse età hanno potuto effettuare le visite guidate. Gli orari sono: 8-13; 18-21. Per info e prenotazioni: abmcaltamura@gmail.com.Un tempo denominata Sant'Angelo di Larissa o Larizca, la chiesa ipogea di San Michele è un antico sito del culto micaelico. Il giardino e il sito sono stati restaurati di recente con fondi della Regione e della stessa Abmc. Non è la prima apertura straordinaria del sito ma ogni volta c'è grande interesse per conoscere questo gioiello di storia e cultura. Particolarmente interessanti, negli ambienti sotterranei, sono gli affreschi. Quello nella foto sovrasta l'altare in pietra di San Michele e raffigura l'Arcangelo Michele nell'atto di trafiggere il demonio ai suoi piedi, mentre ai lati sono ritratti san Leonardo e san Lorenzo di cui pure ad Altamura c'era un antico culto.Con progetti del Comune, inoltre, tutta l'area circostante è stata pure di recente sistemata, per evitare le infiltrazioni d'acqua che rovinavano gli affreschi, ed è stata riqualificata. Infatti in via Madonna della Croce è stato realizzato anche un giardino pubblico e questa riqualificazione da parte del Comune di Altamura ha ottenuto il 5° posto al concorso nazionale dell'art bonus (strumento con cui si agevolano i privati a compiere atti di mecenatismo culturale). Per il giardino adiacente il sito di San Michele il soggetto finanziatore è stato la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Premio che a giugno è stato ritirato dal Comune a Verona, città vincitrice con il progetto di art bonus per la sua Arena.