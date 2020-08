Sarà salvato il complesso rupestre di Sant'Angelo a Fornello

Sarà recuperato il complesso rupestre di Sant'Angelo, a Fornello, sulla via per Santeramo (km 6), con interventi urgenti di messa in sicurezza e protezione e di restauro conservativo. Il bene è di proprietà privata e riveste importanza per i cicli pittorici bizantini del XII, XIII e XIV di grande valore storico-artistico, presenti nella cripta della chiesa, a rischio di scomparsa.Il progetto è stato finanziato con 50.000 euro dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'avviso pubblico per il recupero o il restauro in urgenza di beni del patrimonio culturale di enti pubblici e privati.Soddisfatto il consigliere regionale uscente Enzo Colonna che ricorda, inoltre, che con questa misura sono stati già finanziati tre interventi: il recupero del sito ipogeo di San Michele in via Madonna della Croce (Abmc), la sistemazione della Cappella della Madonna della Croce (Diocesi) e la manutenzione della chiesa della Madonna del Buoncammino attualmente in corso (Diocesi).A Fornello le opere previsto sono la realizzazione di rampa di accesso con passerella antiscivolo, la realizzazione di misure di protezione all'ingresso della chiesa/grotta, la realizzazione della copertura del dromos di accesso alla grotta, l'impermeabilizzazione del banco tufaceo costituente il soffitto della porzione est del complesso ipogeo (maggiormente esposta alle infiltrazione di acqua piovana), la realizzazione di pavimento grigliato e di soppalchi all'interno della grotta per agevolare la visita e gli interventi di studio e ricerca e di conservazione e restauro.