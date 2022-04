Primo maggio a Fornello, domenica di socialità in campagna

Primo maggio ad Altamura è sinonimo di scampagnata e festa a Fornello, la comunità della parrocchia di San Sabino a circa 4 chilometri dalla città. Dopo due anni di interruzione per le restrizioni sanitarie, torna l'appuntamento in cui si dà voce e spazio alle piccole esperienze contadine; artigiane e solidali. I prodotti della terra, la riduzione dei rifiuti, la rivalutazione del lavoro umano e creativo, il mercato come luogo di scambio, incontro, confronto e condivisione sono stati sempre i principii ispiratori di questa giornata.Una festa contadina in cui, oltre a escursioni, animazione per bambini e musica, ci sarà una fiera di auto-produzioni. Con l'obiettivo di far circolare idee, metodi e valori per costruire una nuova economia che valorizzi le persone, il pianeta e i beni comuni. L'iniziativa è curata dall'associazione Fornello e dalla parrocchia guidata da don Saverio Colonna. Tante le collaborazioni, soprattutto associazioni.Il via al programma alle ore 9.00 con un'escursione al campo dei missili di Casal Sabini. E' una delle postazioni che negli anni '60, in piena guerra fredda Usa-Urss, furono allestite nell'area murgiana con le testate nucleari Jupiter. Alle 11 messa con il vescovo Giovanni Ricchiuti. Nel corso della giornata, sia di mattina che di pomeriggio, ai cittadini si presenterà il distretto agroecologico delle Murge e del Bradano. Durante la giornata altri appuntamenti per bambini, un'escursione alla cava delle impronte dei dinosauri, un concerto. E conclusione con il falò tradizionale di San Giuseppe Lavoratore. E' stato organizzato il servizio di bus navetta, disponibile dalle 16 e fino a sera, dalla rotonda in via Santeramo.