Primo Maggio a Fornello, festa rurale di comunità

Primo maggio ad Altamura è sinonimo di scampagnata e festa a Fornello, la comunità della parrocchia di San Sabino a circa 4 chilometri dalla città. Puntualmente, nella giornata della festa dei lavoratori, si rinnova l'appuntamento in cui si dà voce e spazio alle piccole esperienze contadine; artigiane e solidali. I prodotti della terra, la riduzione dei rifiuti, la rivalutazione del lavoro umano e creativo, il mercato come luogo di scambio, incontro, confronto e condivisione sono stati sempre i principii ispiratori di questa giornata. C'è spazio, inoltre, per lo sport e per la musica in cui i protagonisti sono i giovani della parrocchia."Tutti chiamati per nome", è il tema di quest'anno, ispirato a un passo biblico di Isaia.Il via al programma alle ore 8.30 con un'escursione naturalistica nella grotta di Fornello, dove sono presenti testimonianze storiche del culto micaelico. Alle 11 messa in onore di san Giuseppe e distribuzione del pane votivo. A seguire le altre iniziative, alcune svolte in collaborazione con il Masci. Anche quest'anno è stato organizzato il servizio di bus navetta di Marino Autolinee, disponibile dalle 16 e fino alle 21, con partenza delle corse in piazza Santa Teresa e arrivo a Fornello, e viceversa.