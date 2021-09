Bando sport e periferie, finanziato progetto della parrocchia di Fornello

Il Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato le graduatorie del bando 2020 "Sport e periferie" che stanzia finanziamenti per l'impiantistica di quartiere, a favore di enti locali, associazioni, enti religiosi e altre realtà. Per Altamura un'ottima notizia e due cattive.La buona novella riguarda la parrocchia di San Sabino di Fornello e dell'associazione che opera in stretto raccordo con il parroco don Saverio Colonna. Risulta finanziato un progetto di 494.000 euro. Sarà realizzato un percorso ginnico-sportivo per bambini e adulti.Due progetti invece non sono rispondenti ai requisiti del bando e non sono stati ammessi ai finanziamenti. Uno è il progetto del Comune di Altamura per la realizzazione di una struttura coperta sul campetto comunale in via Manzoni angolo via Treviso. L'altro è quello dell'Asd Avanti Delfini, associazione molto attiva e meritoria nel coltivare talenti in ambito sportivo (soprattutto calcistico), che ha presentato un progetto per la struttura sportiva del Delfinello, nei pressi della caserma "Trizio" dell'Esercito italiano, ma l'iniziativa non è stata ammessa. Si potrà tentare nuovamente alla prossima edizione del bando, quando sarà pubblicato, migliorando i progetti.Il Bando "Sport e periferie 2020" stanzia in tutto 140 milioni di euro. Sono pervenuti complessivamente 3.380 progetti. Queste le tipologie di intervento che era possibile proporre al finanziamento: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.