Un nuovo giardino pubblico per la città

Venerdì 7 agosto, alle ore 19:30, sarà consegnato alla Città "Il giardino di San Michele delle Grotte", un'area verde attigua all'ipogeo di San Michele dell'Angelo in via Madonna della croce. L'intervento è stato finanziato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata con lo strumento dell' "Art Bonus", il primo ad Altamura.Interverranno: Nino Perrone (assessore alle culture del Comune di Altamura), Pietro Di Leo (vicepresidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata) e la sindaca Rosa Melodia.Sono tre gli interventi effettuati presso il sito. Il primo è stato effettuato dall'Abmc (Archivio biblioteca museo civico), con un finanziamento della Regione e in parte con fondi propri, che ha portato a termine il restauro della chiesa rupestre. Due gli interventi comunali: il primo per la sistemazione della pavimentazione stradale per evitare il passaggio delle acque piovane nella parte sottostante, quella importante sotto il profilo storico; il secondo è la realizzazione dell'area a verde a servizio del quartiere, in corrispondenza di via Zandonai (con l'art bonus). Un nuovo luogo pubblico per la città.