Sicurezza, sei scuole nel piano del Ministero dell'istruzione

Sono sei gli istituti di Altamura che rientrano nel Piano scuola da 65,9 milioni euro del Ministero dell'istruzione, per verifiche e interventi urgenti su solai e controsoffitti.La programmazione ministeriale "prevede in tutta Italia ben 5.560 indagini strutturali su altrettanti istituti scolastici italiani" e "sul sito del Ministero - fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Angela Masi - sono state pubblicate le relative graduatorie a conclusione dell'iter avviato in autunno con la pubblicazione del bando. Delle verifiche finanziate, 1.265 sono su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali. Per Altamura cinque plessi riguardano il primo ciclo di istruzione ed uno per il secondo".Le scuole interessate sono la scuola "Mercadante", in entrambe i plessi di piazza Zanardelli e via Matera, i plessi "Livrieri" dell'Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore", "Viti Maino" del primo circolo "IV Novembre" e "San Francesco" del quinto circolo. Il sesto è l'Ites "Genco" in piazza Laudati.(Foto di Archivio)