Si regolarizza il servizio dei rifiuti

Sarà regolare domani (14 gennaio) la raccolta porta a porta dei rifiuti. Da stasera si mettono all'esterno delle utenze i contenitori dell'indifferenziato.Il precedente turno (raccolta domiciliare del martedì) era saltato perché i gestori dell'impianto di conferimento di Conversano hanno dichiarato cessate le volumetrie per i conferimenti.Per i 39 Comuni del bacino di Conversano, tra cui anche il Comune di Altamura, in questi giorni la Regione Puglia e l'Ager (agenzia regionale per la gestione dei rifiuti) hanno individuato altre soluzioni che riguardano sia la capienza dell'impianto di Conversano sia la scelta di un altro impianto per il residuo secco indifferenziato in provincia di Foggia. Il trasporto in un sito di trattamento della provincia di Foggia comporta maggiori costi di trasporto che alla lunga possono avere ripercussioni sulla Tari.Nel caso di Altamura gli oneri per il trasporto non rientrano nel canone dell'appalto di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti. Infatti sono costi aggiuntivi che vengono conteggiati a parte.