Servizio scuolabus, ultimi giorni per iscrizioni

Ultimi giorni per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Altamura. Il termine è prorogato fino al 3 settembre 2021 ore 12,00.La domanda si presenta esclusivamente online. Entro la data di scadera coloro che non hanno ancora formalizzato la propria domanda potranno farlo (accedendo al seguente link http://85.35.120.58:8080/trasporto/login.jsp). "Oltre tale data - comunicano gli uffici comunali - non sarà più possibile effettuare l'iscrizione".