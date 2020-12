Scuola, proroga per l'ordinanza

Non c'è ancora l'atto ufficiale ma l'ordinanza sulla sospensione dell'attività didattica nelle scuole sarà prorogata. Questo è il parere espresso dal Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. La sindaca Rosa Melodia firmerà il provvedimento domani. Pertanto, visto l'approssimarsi delle vacanze natalizie, le scuole riapriranno il 7 gennaio.Questo il messaggio diramato dalla sindaca Rosa Melodia:"Sì è riunito in videoconferenza il COC, Centro operativo comunale di Protezione Civile che ho convocato per fare il punto della situazione. Secondo i dati pervenuti dagli uffici Asl, 1453 sono le persone attualmente positive al Coronavirus (1398 i guariti). Da domani Altamura sarà in zona gialla, anche se resteranno in vigore le attuali ordinanze.Tenendo conto della situazione epidemiologica, il parere espresso durante la riunione, è stato quello di adottare misure che limitino i contagi e nello stesso tempo di non pesare sull'economia locale. Domani saranno pubblicate nuove ordinanze in merito che saranno valide da mercoledì 16 dicembre".