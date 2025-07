Scuola: novità nelle dirigenze scolastiche ad Altamura

L'ufficio scolastico regionale ha comunicato i mutamenti d'incarico dei dirigenti scolastici a seguito di pensionamenti o accorpamenti di istituti. Ad Altamura ci sono delleanche perché vengono costituiti due nuovi Istituti comprensivi dal primo settembre.A dirigere l'Istituto comprensivo "Roncalli - Serena" sarà Antonia Rita Carulli, attuale dirigente della scuola secondaria di secondo grado "Serena Pacelli", istituto che non è più previsto in base al dimensionamento scolastico. La DS del terzo circolo didattico Roncalli, Marilena Daraia, guiderà l'IISS "Bachelet Galilei" di Gravina in Puglia.L'Istituto comprensivo "San Francesco d'Assisi - Pacelli" sarà guidato da Pasqua Loviglio, dirigente dell'attuale quinto circolo.Per il pensionamento di Marilena Massa, al Cpia (Centro permanente di istruzione per gli adulti) BA2 "Chiara Lubich", con sede amministrativa ad Altamura, la nuova D.S. sarà Daniela Menga, proveniente dal Liceo Maiorana Laterza di Bari.Per altre due scuole altamurane, gli attuali dirigenti sono trasferiti in altre città e quindi si dovrà attendere per conoscere chi sarà a sostituirli dal prossimo anno scolastico:Paola Flora lascia il secondo circolo "Garibaldi" e diventa DS dell'Istituto comprensivo "Davanzati Mastromatteo" di Palo del Colle;Leonardo Campanale lascia l'ITES "Genco" ed è trasferito alla guida del liceo "Don Lorenzo Milani" ad Acquaviva delle Fonti.Per tutti gli altri istituti scolastici, sono confermati i dirigenti in carica.I.C. "IV Novembre - Mercadante": Giuseppa Crapuzzi2° circolo didattico "Garibaldi": sede da assegnare per trasferimento dell'attuale DSI.C. "Roncalli - Serena": Antonia Rita CarulliI.C. "Bosco - Fiore": Eufemia PatellaI.C. "San Francesco d'Assisi - Pacelli": Pasqua LoviglioI.C. "Don Lorenzo Milani - Padre Pio": Angela MarvulliIstituto Professionale: Maria Lucia GiordanoITES "Francesco Maria Genco": sede da assegnare per trasferimento dell'attuale DSITT Nervi Galilei: Vitantonio Petronella (in aspettativa per mandato politico da sindaco; sostituito da DS reggente)Liceo Cagnazzi: Claudio CrapisLiceo Federico II di Svevia: Sabina PiscopoCPIA BA2 Chiara Lubich: Daniela Menga