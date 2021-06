Scuola: la cedola dei libri di testo diventa digitale

Dall'anno scolastico 2021/2022 cambierà il sistema di fornitura dei libri di testo della scuola primaria, per consentire alle famiglie l'acquisizione in modo agevole, semplificato e completamente digitale.La cedola libraria cartacea sarà eliminata. Le famiglie, a partire dal mese di luglio, potranno prenotare e/o ritirare i libri di testo presentando il codice fiscale dell'alunno/a presso una libreria o cartolibreria a scelta tra quelle convenzionate con il Comune di Altamura. Il libraio accerterà le informazioni presenti sulla piattaforma dedicata (scuola, classe, sezione) e individuerà i libri destinati a ciascun alunno/a.La famiglia potrà ritirare subito i libri, se disponibili, oppure prenotarli. La presa in carico da parte di una cartolibreria non permetterà la prenotazione presso altri esercenti.L'elenco delle librerie/cartolibrerie convenzionate sarà pubblicato sul sito del Comune di Altamura (sezione Servizi Scolastici).Intanto è stato pubblicato sul portale istituzionale l'avviso per l'accreditamento delle cartolibrerie/librerie da presentare entro le ore 18.00 del 21 giugno.