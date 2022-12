Scuola IV Novembre: le aule nel Viti Maino e alla Pacelli

Dopo la chiusura della "IV Novembre", per vulnerabilità sismica dell'edificio in viale Martiri del 1799, le aule per i 600 bambini rimasti senza scuola sono state reperite presso l'immobile "Viti Maino" (sia nella parte del Comune sia in quella di competenza della Città metropolitana, nell'ala impegnata dall'Istituto professionale) e presso la scuola media "Pacelli".Questa è la soluzione finora individuata. I genitori sperano che quanto prima si arrivi a una soluzione definitiva per la ripresa scolastica già dal 9 gennaio e senza i turni pomeridiani.Ieri, al "Viti Maino", si è tenuto un sopralluogo. La Città metropolitana ha dato la massima disponibilità ad andare incontro alle esigenze del Comune per risolvere l'emergenza.Sono impegnati anche i rappresentanti politici del territorio. Grazie a una proposta del consigliere regionale Francesco Paolicelli, nel bilancio della Regione è stata inserita una voce di 150.000 euro da assegnare al Comune per le somme urgenti necessarie a fronteggiare l'emergenza. Approvato un emendamento presentato da Paolicelli, firmato anche da Gianni Stea.