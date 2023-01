Scuola IV Novembre chiusa: iniziati i lavori al Viti Maino

Le famiglie confidano negli imprenditori che generosamente si sono fatti avanti. Soprattutto i genitori dei bambini - 14 classi su 28 - che frequentano soltanto di pomeriggio visto che, per l'organizzazione del doppio turno (mattutino e pomeridiano), la scuola ha deciso che alcune classi vanno sempre di mattina e i bambini più grandi solo di pomeriggio ed escono alle 19.15. Questo ha provocato molti malumori e c'è stata la richiesta formale di rivedere questa decisione ritenuta iniqua perché l'emergenza viene "scaricata" solo sui bambini di terza, quarta e quinta, costringendoli a stravolgere le abitudini e a rinunciare a tante attività extra-scolastiche.



Altamuralife continuerà a seguire la vicenda con tutti gli aggiornamenti

Sono iniziati oggi i lavori all'istituto Viti Maino per realizzare le nuove aule della scuola IV Novembre, chiusa il 14 dicembre per vulnerabilità sismica. Si spera che finiscano entro il 28 febbraio per consentire a tutti gli alunni di poter frequentare di mattina mentre attualmente i bambini delle terze, quarte e quinte classi vanno a scuola in orari pomeridiani-serali.La svolta è stata determinata dalla disponibilità di un gruppo di aziende di Altamura che hanno deciso di unire le forze. E lo hanno fatto per i bambini, per consentire a loro e alle famiglie di tornare quanto prima alla normalità. Effettueranno i lavori a loro spese e responsabilità, senza guadagnare un centesimo, anzi con un notevole onere economico a loro carico. Una grande gesto che ha permesso a una storia così complessa, iniziata con la chiusura del plesso IV Novembre, di decidersi in tempi più brevi.Il Comune ha redatto un programma di lavori che prevede sia l'intervento della cordata di imprese (gratuito e con responsabilità a loro carico) sia l'appalto a un'altra ditta (stavolta a carico dell'ente locale per circa 150mila euro) per opere di tramezzatura, tinteggiatura, sistemazione di bagni, sostituzione di infissi. "Siamo pronti, dal primo momento, a prestare il nostro impegno - dice il portavoce del gruppo di aziende Giacinto Patella -. Ce la metteremo tutta affinché dal primo marzo tutti i bambini possano frequentare la scuola di mattina. Si prospettavano tempi molto più lunghi, si parlava addirittura di finire l'anno scolastico con il turno pomeridiano, e allora abbiamo deciso di renderci disponibili".