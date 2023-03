IV Novembre, da lunedì torna la normalità

"Le lezioni ai giovani scolari della Scuola Primaria IV Novembre riprenderanno lunedì 6 marzo 2023 nelle ore antimeridiane nelle aule del "Simone Viti Maino", rese funzionali per le attività didattiche. Si tratta di un grande risultato conseguito dal Comune grazie alla disponibilità e alla fattiva collaborazione di tutti". Sono parole del commissario straordinario Maria Rita Iaculli. I lavori al "Viti Maino", per l'allestimento di nuove aule, sono conclusi. Tutti i bambini del primo circolo potranno frequentare di mattina e tornare alla normalità dopo la chiusura dell'edificio scolastico "IV Novembre" per vulnerabilità sismica.Il commissario straordinario ha ringraziato tutti coloro - scuola, aziende altamurane, uffici comunali, rappresentanti istituzionali - che hanno contribuito al raggiungimento del risultato che è avvenuto in tempi record. Circa un mese di lavoro per allestire 14 aule, bagni, nuovi ambienti, e ammodernare infissi., decisivo è stato l'apporto del Gruppo aziende altamurane che ha offerto la propria disponibilità a titolo gratuito, anzi con spese e responsabilità a proprio carico, dando una soluzione a una vicenda che altrimenti ora sarebbe ancora in alto mare. Un fatto esemplare ed encomiabile perché è raro questo impegno per la collettività in modo disinteressato. Le aziende che si sono impegnando direttamente sono: F.lli Tesoro – Impresa di costruzioni; Petilia Costruzioni srl; Impresa Marroccoli srl; Enfo Service srl; Centro Edile Quartarella srl; Steel Fer srl; Edil Tekno Group srl; Gruppo Officine Patella; Arte Color srl; Lm impianti srl.Agli imprenditori principalmente va il ringraziamento del comitato dei genitori dei bambini delle classi terze, quarte e quinte che dal 9 gennaio e sino a ieri hanno frequentato la scuola di pomeriggio. "E' stato un periodo di grandi disagi - dice la portavoce Assunta Piscopo - con grande penalizzazione della didattica per i bambini che hanno frequentato di pomeriggio. Ringraziamo le istituzioni per il lavoro svolto e particolarmente rivolgiamo un grande "Grazie" agli imprenditori perché il loro intervento disinteressato ha permesso di accelerare i tempi, altrimenti ora saremmo certamente ancora in una situazione di grande difficoltà. Oltre alle istituzioni, agli imprenditori, alle maestre e al personale scolastico un ringraziamento è doveroso soprattutto ai nostri bambini che hanno dovuto adattarsi a questa situazione emergenziale, caduta sulle loro spalle, come già era avvenuto con l'emergenza Covid, e anche stavolta sono stati bravissimi".Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Francesco Paolicelli che ha seguito tutta la trafila amministrativa, che ha reso necessario un dialogo costante e proficuo tra il Comune e la Città metropolitana affinché venissero utilizzati alcuni ambienti che l'Istituto professionale "De Nora - Lorusso" ha lasciato per le esigenze dei bambini del primo circolo didattico IV Novembre.Insomma, un'emergenza superata in tempi molto brevi, grazie a un bel gioco di squadra tra pubblico e privato.