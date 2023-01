Scuola IV Novembre: lavori più celeri al "Viti Maino"

Quattordici delle 22 classi della scuola "IV Novembre" saranno dislocate all'istituto "Simone Viti Maino". Questo è l'esito di un incontro istituzionale congiunto tra Comune, Città metropolitana e componenti scolastiche. Hanno partecipato il commissario prefettizio Mariarita Iaculli insieme ai dirigenti e ai funzionari del Comune; il consigliere delegato della Città metropolitana Marco Bronzini insieme al tecnico Vincenzo De Vito Francesco; il consigliere regionale Francesco Paolicelli; la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Giuseppina Lotito; le dirigenti scolastiche del primo circolo IV Novembre Giuseppa Crapuzzi e dell'Istituto professionale "De Nora - Lorusso" Marialucia Giordano; il presidente del Consiglio di circolo Giuseppe Oliva; il presidente del Gruppo imprenditori altamurani, Giacinto Patella, che hanno dichiarato la disponibilità ad eseguire i necessari lavori di adeguamento degli spazi dell'immobile stesso.L'altro ieri si è tenuta la manifestazione dei genitori e dei bambini della scuola IV Novembre che hanno chiesto soluzioni in grado di conciliare la necessità di effettuare le attività di mattina.Nel comunicato diramato al commissario prefettizio è riportato: "Al termine dell'incontro, durante il quale ciascuno con spirito di sacrificio e leale collaborazione si è reso disponibile a sacrificare parte delle proprie esigenze in vista della garanzia della ripresa delle attività didattiche, il Commissario ha ringraziato i presenti ed il Sindaco metropolitano per la grande disponibilità messa in campo per il superamento delle criticità emerse in questo periodo. Sarà ora necessario dare corso con immediatezza a tutti gli interventi necessari per adeguare l'intera struttura e i singoli spazi della stessa alle esigenze delle scuole IV Novembre e De Nora. Resta inteso che per gli scolari della IV Novembre, in attesa dell'ultimazione dei lavori in argomento le attività didattiche riprenderanno il 9 gennaio p.v. con il ricorso al doppio turno fino al 28 febbraio p.v. Rimane confermata, infine, la sistemazione delle 7 classi della scuola dell'infanzia della IV Novembre presso altri locali del Viti Maino, precedentemente individuati, nonché la collocazione delle ulteriori 8 classi presso la scuola secondaria di 1° grado "Pacelli".Le aspettative dei genitori non sono state del tutto ripagate ma, in base agli impegni presi, si è accorciato il periodo dei lavori all'istituto "Viti Maino", per un disagio che ci sarà ma per un tempo più breve. Le autorità hanno dichiarato che si è fatto tutto il possibile per trovare le soluzioni più idonee.