Scuola, incontro tra l'amministrazione e i dirigenti

Al Comune, presso la sala consiliare, si è tenuto un incontro con i dirigenti scolastici della città che si sono confrontati con la sindaca Rosa Melodia, con l'assessore all'istruzione Nino Perrone, con gli uffici comunali di riferimento e con i referenti del trasporto scolastico pubblico locale.L'incontro era stato già programmato per un primo monitoraggio, a pochi giorni dall'apertura delle scuole, degli interventi predisposti negli incontri estivi, ma alla luce degli ultimi episodi accaduti ad Altamura sono stati pianificati ulteriori interventi per ridurre il rischio contagio. Sono state stabilite nuove modalità per contingentare gli accessi a scuola, onde evitare assembramenti nelle aree comuni prima dei turni di ingresso. Il Comandante della Polizia Locale Michele Maiullari procederà con ulteriori sopralluoghi nei plessi scolastici.L'Amministrazione comunale ha già provveduto negli scorsi mesi ad un ampliamento del servizio di trasporto scolastico, inteso sia come scuolabus con l'impiego di un maggior numero di mezzi che come TPL (trasporto pubblico locale) con un maggior numero di corse (per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado), per consentire il distanziamento necessario all'interno dei mezzi ed evitare gli assembramenti alle fermate.I dirigenti hanno ribadito la volontà di lavorare insieme all'Amministrazione comunale ed alla Asl nella gestione dell'emergenza Covid-19.