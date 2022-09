Scuola: da oggi tutti in classe

Sono circa 12.700 gli studenti iscritti alle scuole di Altamura, di ogni ordine e grado, da quella dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Nel numero sono compresi anche gli studenti fuori-sede. A questi vanno aggiunti anche i bambini iscritti alle scuole private. Dunque, una bella fetta di popolazione da oggi ha ripreso le attività didattiche. Infatti da oggi tutte le scuole hanno riaperto i battenti, anticipando di due giorni ilcalendario regionale che prevede la prima campanella al 14 settembre.In tutti gli istituti si sono tenuti momenti di accoglienza per le prime classi.Dal Comune è stato diramato un messaggio augurale, con l'auspicio di "un nuovo anno all'insegna delle opportunità e della crescita collettiva". "L'anno scolastico 2022-2023 - sostiene l'amministrazione comunale - si apre senza le limitazioni e senza le restrizioni sanitarie che hanno caratterizzato la nostra vita dal 2020 e ciò, di per sé, è già di grande importanza perché restituisce - si spera nel corso dell'intero anno - la piena possibilità per le Istituzioni scolastiche di programmare con maggiore serenità le attività, i progetti, i viaggi di istruzione. Questo è certamente il primo auspicio che l'amministrazione comunale sente di esprimere a tutto il mondo della scuola: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e famiglie. Anche in questo anno scolastico - si legge ancora nel messaggio - l'amministrazione comunale garantirà la massima attenzione alle esigenze che si presenteranno, confermando tutti i servizi, il sostegno ai progetti extra-didattici e la dovuta cura degli immobili pubblici. Nel contempo si lavora ai progetti di miglioramento e di realizzazione di nuove infrastrutture, attraverso tutte le possibilità di finanziamento e attraverso il Pnrr. A tutte e tutti, buon anno scolastico!".