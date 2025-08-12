Scuola e Lavoro
Scuola: assegnate le altre due dirigenze
Riepilogo generale del nuovo anno scolastico
Altamura - martedì 12 agosto 2025 18.04
L'ufficio scolastico regionale ha assegnato le dirigenze scolastiche a 31 vincitori dell'ultimo concorso regionale.
Si è completato così il quadro delle dirigenze scolastiche ad Altamura. Erano da definire le situazioni di due scuole e queste sono le decisioni: le nuove dirigenti, dal primo settembre, sono Emmanuella Lorusso alla guida del secondo circolo didattico Garibaldi e Manuela Mitola all'ITE "Francesco Maria Genco".
Riepilogo generale dei Dirigenti scolastici, anno scolastico 2025-2026:
I.C. "IV Novembre - Mercadante": Giuseppa Crapuzzi
2° circolo didattico "Garibaldi": Emmanuella Lorusso;
I.C. "Roncalli - Serena": Antonia Rita Carulli
I.C. "Bosco - Fiore": Eufemia Patella
I.C. "San Francesco d'Assisi - Pacelli": Pasqua Loviglio
I.C. "Don Lorenzo Milani - Padre Pio": Angela Marvulli
Istituto Professionale "De Nora Lorusso": Maria Lucia Giordano
ITE "Francesco Maria Genco": Mariella Mitola;
ITT Nervi Galilei: Vitantonio Petronella (in aspettativa per mandato politico da sindaco; sostituito da DS reggente);
Liceo Cagnazzi: Claudio Crapis;
Liceo Federico II di Svevia: Sabina Piscopo;
CPIA BA2 Chiara Lubich: Daniela Menga
