Scuola: assegnate le altre due dirigenze

L'ufficio scolastico regionale ha assegnato le dirigenze scolastiche a 31 vincitori dell'ultimo concorso regionale.Si è completato così il quadro delle dirigenze scolastiche ad Altamura. Erano da definire le situazioni di due scuole e queste sono le decisioni: le nuove dirigenti, dal primo settembre, sono Emmanuella Lorusso alla guida del secondo circolo didattico Garibaldi e Manuela Mitola all'ITE "Francesco Maria Genco".I.C. "IV Novembre - Mercadante": Giuseppa Crapuzzi2° circolo didattico "Garibaldi": Emmanuella Lorusso;I.C. "Roncalli - Serena": Antonia Rita CarulliI.C. "Bosco - Fiore": Eufemia PatellaI.C. "San Francesco d'Assisi - Pacelli": Pasqua LoviglioI.C. "Don Lorenzo Milani - Padre Pio": Angela MarvulliIstituto Professionale "De Nora Lorusso": Maria Lucia GiordanoITE "Francesco Maria Genco": Mariella Mitola;ITT Nervi Galilei: Vitantonio Petronella (in aspettativa per mandato politico da sindaco; sostituito da DS reggente);Liceo Cagnazzi: Claudio Crapis;Liceo Federico II di Svevia: Sabina Piscopo;CPIA BA2 Chiara Lubich: Daniela Menga