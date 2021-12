Scuola: 5,2 miliardi con fondi europei del Pnrr

"Il decreto del ministero dell'Istruzione che ripartisce i primi 5,2 miliardi di euro fra le varie Regioni apre la fase operativa del PNRR per il comparto scuola: 3 miliardi sono destinati alla costruzione di nuove scuole dell'infanzia e nuovi asili nido; 800 milioni per la costruzione di scuole innovative, sostenibili e inclusive; 700 milioni per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici esistenti; 400 milioni per nuove mense che favoriscano il tempo pieno; 300 milioni per le palestre scolastiche". Lo rende noto il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso."Una straordinaria opportunità per il sistema dell'istruzione e, in particolare, per il Mezzogiorno, a cui sarà destinato almeno il 40% delle risorse, con punte vicine al 60% per quanto riguarda gli interventi per colmare il ritardo infrastrutturale su mense e palestre. La nostra Puglia - dice ancora Sasso - potrà contare su fondi per complessivi 348 milioni di euro. Saranno ovviamente fondamentali il coinvolgimento e la capacità operativa degli enti locali, che potranno contare sul supporto di una squadra di tecnici e professionisti appositamente creata dal ministero dell'Istruzione. Mi impegnerò personalmente sul territorio, ovviamente anche nella mia amata Altamura, affinché ci sia una continua interlocuzione con i sindaci, al di là delle differenze nell'appartenenza politica. L'obiettivo di tutti deve essere quello di assicurare ai nostri concittadini che gli investimenti siano rapidi ed efficaci, in modo che le infrastrutture e la qualità dei servizi erogati rispondano agli standard più elevati".