Scrutatori per le elezioni, priorità ai disoccupati

Il Comune di Altamura ha diramato un avviso riguardante la nomina degli scrutatori per le elezioni comunali di maggio. Anche quest'anno è stata attivata una procedura informatizzata con cui i disoccupati/inoccupati che sono sia iscritti al Centro per l'Impiego sia iscritti all'albo comunale degli scrutatori possono compilare e inviare un modulo con cui dichiarano la propria disponibilità a fare gli scrutatori.Per partecipare, occorre utilizzare l'identità digitale Spid, altrimenti la domanda non potrà essere accettata.Questo l'avviso, a firma del commissario straordinario Mariarita Iaculli: In occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, l'Amministrazione Comunale ripropone la procedura automatizzata che consentirà ai Cittadini Altamurani iscritti all'albo comunale degli scrutatori, di segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore/supplente ai seggi elettorali. La proposta di disponibilità avviene mediante compilazione ed invio di apposito modulo,, in attuazione del Decreto Semplificazioni, convertito nella L. 120/2020.Il modulo, pena inammissibilità della domanda, dev'essere trasmesso esclusivamente tramite SPID. Le disponibilità pervenute tramite mail o consegnate al protocollo dell'ente non saranno prese in considerazione.La Commissione Elettorale del Comune di Altamura, deciderà successivamente, in seduta pubblica, le modalità mediante le quali sarà utilizzata questa "lista di disponibilità" di cittadini, dando, al fine di comporre l'elenco degli scrutatori nominati e supplenti da destinare ai seggi elettorali per la suddetta consultazione amministrativa.L'anno scorso questa procedura informatizzata è stata utilizzata dall'Amministrazione Melodia sia ai referendum sia alle elezioni politiche. In entrambe le circostanze sono stati nominati tutti coloro che hanno presentato la domanda di disponibilità poiché il loro numero era inferiore al numero complessivo di scrutatori (effettivi o supplenti) necessari ai seggi.Agli interessati si consiglia un'attenta lettura dell'avviso e delle istruzioni che sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura: