Sasso: "Grazie ai Carabinieri per le attività antidroga"

"Un sentito ringraziamento all'arma dei Carabinieri per l'importante operazione antidroga condotta nel territorio della mia Altamura". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione."L'ingente quantitativo sequestrato - aggiunge - era pronto per inondare le nostre strade e avrebbe rappresentato un enorme pericolo soprattutto per i nostri giovani. Il contrasto allo spaccio e al consumo delle sostanze stupefacenti deve rappresentare una priorità non solo sotto il profilo giudiziario, ma anche per quanto riguarda le politiche a livello nazionale e dei singoli territori. Bisogna evitare di assecondare la deriva antiproibizionista e informare puntualmente i ragazzi sulle reali conseguenze del consumo, anche saltuario, di qualsiasi droga".