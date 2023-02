Sanremo: Paola Effe al Gran Galà della stampa

Oggi alle ore 20 al Victory Morgana Bay, si svolgerà l'undicesima edizione del Gran Gala della Stampa del Festival di Sanremo. Da questa edizione l'Evento ha ottenuto il Partenariato di Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, Casino Municipale e RAI-Liguria. La Direzione Artistica è affidata al giornalista torinese Ilio Masprone.Al Gala parteciperà la Giuria: Marinella Venegoni (La Stampa), Dario Salvatori (Rai), Mario Luzzatto Fegiz (Corriere della Sera), Aldo Vitali (direttore di Sorrisi e Canzoni), Simone Marchetti (direttore di Vanity Fair). I Premiati con il riconoscimento DietroLeQuinte saranno: Paola Pezzolla (Ufficio Stampa), Vincenzo Russolillo (patron di Casa Sanremo), Maurizio Salvadori (manager), Tony Verona (discografico) e Pippo Balistreri (storico Direttore di Palco del Festival). Il Premio Numeri Uno – Città di Sanremo sarà consegnato adal Sindaco Alberto Biancheri. Queste le parole dell'artista, che torna in gara all'Ariston dopo 22 anni. "Ringrazio la Giuria di Marinella Venegoni per il prestigioso Premio 'Numeri Uno Città di Sanremo' e sono felice che sia il Sindaco Alberto Biancheri a consegnarlo. Farò di tutto per essere presente anche per salutare i colleghi che saranno premiati con me."Conduttori della serata Marino Bartoletti e Luana Ravegnini. L'intrattenimento musicale sarà curato dal maestro Reddy Bobbio. Un significativo momento musicale sarà rappresentato dall'esibizione del gruppo Santarosa, che dedicheranno al compositore e paroliere Claudio Daiano due suoi brani: Sei Bellissima, nella versione integrale (con tanto di coreografia di Luisella Vallino con la coppia di ballerini: Guendalina Ghironi e Agostino Giordano) e l'inedito Il libro Violento della Vita, scartato dal Festival di Amadeus. Il brano tratta il difficile tema della violenza sulle donne.La regia dello spettacolo è di Renata Rivella. Tra gli ospiti il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Senatore Gianni Berrino, gli Assessori Costanza Pireri, Giuseppe Faraldi e Mauro Menozzi, il Presidente del Casino Municipale Adriano Battistotti, le manager Beatrice Parodi e Manuela Poletti della SanremointheWorld, la direttrice di Rai Liguria Antonella Pacetti, i musicisti e direttori d'orchestra Fio Zanotti, Vince Tempera, Adriano Pennino, Diego Basso, il cantautore Franco Fasano, Veronica Maja, il Direttore de La Riviera Andrea Moggio, e altri se ne aggiungeranno. I Premi consegnati sono realizzati dal'orafo artigiano Michele Affidato. I premiati riceveranno il Gagliardetto personalizzato del Club Americano Charity KIWANIS che difende gli indifesi fin dal 1915. L'allestimento floreale è fornito da Mara Verbena, dell'Associazione AFFI, Fiori d'Italia. Il Menù è arricchito da pregiati vini bianchi e rossi dell'Azienda Vinicola Pampinus dei fratelli Vincenzo e Franceso Esposito, di Monte di Procida. La serata è ripresa da Rai 3 e trasmessa in streaming sulle alcune pagine social.Dalla nostra redazione un fortissimo "in bocca al lupo" per Paola Effe. Per dedizione, professionalità e bravura merita questo e soprattutto merita di calcare altri importanti palcoscenici canori.