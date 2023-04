Calorosa accoglienza per Rita Dalla Chiesa, a sostegno di Moramarco

5 foto Rita Dalla Chiesa sostiene Giovanni Moramarco

Domenica 16 aprile l'On. Rita dalla Chiesa, il Viceministro Francesco Paolo Sisto, il Vice-Coordinatore Nazionale di Forza Italia On. Alessandro Cattaneo e il componente della Commissione Finanze della Camera On. Vito De Palma sono stati ad Altamura per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Moramarco.Un vero bagno di folla ha accolto gli esponenti del Governo Nazionale, centinaia le concittadine e i concittadini di Altamura che hanno voluto dimostrare la vicinanza e il sostegno a Moramarco e a tutta la coalizione.Gli ospiti, accompagnati da Moramarco, hanno visitato il centro storico della Città e incontrato i cittadini altamurani presso il comitato elettorale di Giovanni Moramarco Sindaco, ubicato in via Melodia (Piazza Matteotti).