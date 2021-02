Rischio ghiaccio, domani sospese le attività didattiche nelle scuole

La formazione di ghiaccio per le nevicate e le basse temperature viene monitorata nelle strade di Altamura dalla Polizia locale e dalla Protezione civile. Per i rischi legati alla pubblica incolumità proprio a causa del ghiaccio, la sindaca Rosa Melodia con ordinanza ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 15 febbraio.