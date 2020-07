Dopo lo stop alle attività a marzo per l'emergenza sanitaria, oggi riapre il centro visite di Lamalunga, uno dei siti della rete museale dell'Uomo di Altamura. La rete è gestita dal Comune e affidata alla gestione del raggruppamento Coopculture (capofila), Cars, Iris.Il sito osserverà questi orari: dal martedì alla domenica ore 10-13 e ore 16-19; lunedì chiuso.Nel rispetto delle norme di sicurezza, gli ingressi saranno contingentati: visite in partenza ogni mezz'ora; numero massimo di visitatori per turno 20; prenotazione consigliata alla mail centrovisitelamalunga@gmail.comInvece per ora Palazzo Baldassarre non riapre.