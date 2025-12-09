Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria urgente domani e dopodomani (10 e 11 dicembre 2025), alle ore 17:00, per la discussione di due argomenti:- nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti;- piano comunale degli interventi per il diritto allo studio (L.R. 31/2009) anno 2026. Richiesta di finanziamento alla Regione Puglia.Sugli sviluppi ultimi della situazione politica interviene il consigliere comunale Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle - Semi di futuro) con un comunicato."L'attività politica è paralizzata - ha scritto in un comunicato- la super maggioranza che sostiene il sindaco Petronella (18 persone) non riesce a ricostituire il collegio dei revisori dei conti. Lo scorso 28 novembre sono emerse 2 pseudo-maggioranze, non ce n'è una buona far ripartire la città. Questa super-maggioranza non può essere considerata politicamente centro sinistra (neanche di centrodestra!):Insieme avrebbero 18 consiglieri, ma…•⁠ ⁠alcuni consiglieri si riconoscono in Paolicelli,•⁠ ⁠Luigi Lorusso ha sostenuto apertamente Pagano (un altro PD),•⁠ ⁠Barattini, dapprima vicino alla Lega, si è recentemente candidato con FdI (che in consiglio è all'opposizione),•⁠ ⁠poi c'è la vicesindaca Miglionica con ha sostenuto Stea, sconfitto alle regionali.. e mi fermo qui per mancanza di tempo.Insomma un super minestrone che va oltre il concetti topologici (Destra e Sinistra). Lavoratori e lavoratrici del Comune hanno proclamato lo sciopero: rischiano il mancato riconoscimento del salario accessorio. Stiamo rischiando richieste di risarcimento vs il Comune creando danni finanziari inimmaginabili. Anche i fondi per il diritto allo studio rischiamo di perdere. La super maggioranza di centrodestra/sinistra sperava che il prefetto togliesse loro le castagne dal fuoco."A questo punto - dice ancora Loporcaro - la super maggioranza di centrodestra e centro sinistra ha due strade, anzi tre:1.⁠ ⁠Trovare i numeri per nominare il presidente del collegio e scongiurare il peggio anche per i lavoratori;2.⁠ ⁠⁠ assumersi la responsabilità di far cadere questa amministrazione in tempi utili per commissariarla prima del 31 dicembre (il Prefetto risolverebbe tutto!)3.⁠ ⁠trascinarsi agonizzante fino al momento in cui non si riuscirà a votare il bilancio...In ogni caso, il fallimento di questa amministrazione è innegabile. Il Sindaco Petronella e le pseudo maggioranze hanno il dovere morale di restituire dignità a sé e alla maggioranza dicendo la parola FINE e consentendo alla città di scegliere un nuovo governo che sappia fare il suo lavoro. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Per questo stiamo depositando una mozione di sfiducia al sindaco che, se si vuole, di può approvare in tempi rapidi e mettendoci la faccia in consiglio comunale".