Politica
Revisori dei conti e diritto allo studio, convocato il consiglio comunale
Michele Loporcaro: "Attività politica è paralizzzata"
Altamura - martedì 9 dicembre 2025 8.59
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria urgente domani e dopodomani (10 e 11 dicembre 2025), alle ore 17:00, per la discussione di due argomenti:
- nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti;
- piano comunale degli interventi per il diritto allo studio (L.R. 31/2009) anno 2026. Richiesta di finanziamento alla Regione Puglia.
Sugli sviluppi ultimi della situazione politica interviene il consigliere comunale Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle - Semi di futuro) con un comunicato.
"L'attività politica è paralizzata - ha scritto in un comunicato- la super maggioranza che sostiene il sindaco Petronella (18 persone) non riesce a ricostituire il collegio dei revisori dei conti. Lo scorso 28 novembre sono emerse 2 pseudo-maggioranze, non ce n'è una buona far ripartire la città. Questa super-maggioranza non può essere considerata politicamente centro sinistra (neanche di centrodestra!):
Insieme avrebbero 18 consiglieri, ma…
• alcuni consiglieri si riconoscono in Paolicelli,
• Luigi Lorusso ha sostenuto apertamente Pagano (un altro PD),
• Barattini, dapprima vicino alla Lega, si è recentemente candidato con FdI (che in consiglio è all'opposizione),
• poi c'è la vicesindaca Miglionica con ha sostenuto Stea, sconfitto alle regionali.. e mi fermo qui per mancanza di tempo.
Insomma un super minestrone che va oltre il concetti topologici (Destra e Sinistra). Lavoratori e lavoratrici del Comune hanno proclamato lo sciopero: rischiano il mancato riconoscimento del salario accessorio. Stiamo rischiando richieste di risarcimento vs il Comune creando danni finanziari inimmaginabili. Anche i fondi per il diritto allo studio rischiamo di perdere. La super maggioranza di centrodestra/sinistra sperava che il prefetto togliesse loro le castagne dal fuoco.
"A questo punto - dice ancora Loporcaro - la super maggioranza di centrodestra e centro sinistra ha due strade, anzi tre:
1. Trovare i numeri per nominare il presidente del collegio e scongiurare il peggio anche per i lavoratori;
2. assumersi la responsabilità di far cadere questa amministrazione in tempi utili per commissariarla prima del 31 dicembre (il Prefetto risolverebbe tutto!)
3. trascinarsi agonizzante fino al momento in cui non si riuscirà a votare il bilancio...
In ogni caso, il fallimento di questa amministrazione è innegabile. Il Sindaco Petronella e le pseudo maggioranze hanno il dovere morale di restituire dignità a sé e alla maggioranza dicendo la parola FINE e consentendo alla città di scegliere un nuovo governo che sappia fare il suo lavoro. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Per questo stiamo depositando una mozione di sfiducia al sindaco che, se si vuole, di può approvare in tempi rapidi e mettendoci la faccia in consiglio comunale".
- nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti;
- piano comunale degli interventi per il diritto allo studio (L.R. 31/2009) anno 2026. Richiesta di finanziamento alla Regione Puglia.
Sugli sviluppi ultimi della situazione politica interviene il consigliere comunale Michele Loporcaro (Movimento 5 stelle - Semi di futuro) con un comunicato.
"L'attività politica è paralizzata - ha scritto in un comunicato- la super maggioranza che sostiene il sindaco Petronella (18 persone) non riesce a ricostituire il collegio dei revisori dei conti. Lo scorso 28 novembre sono emerse 2 pseudo-maggioranze, non ce n'è una buona far ripartire la città. Questa super-maggioranza non può essere considerata politicamente centro sinistra (neanche di centrodestra!):
Insieme avrebbero 18 consiglieri, ma…
• alcuni consiglieri si riconoscono in Paolicelli,
• Luigi Lorusso ha sostenuto apertamente Pagano (un altro PD),
• Barattini, dapprima vicino alla Lega, si è recentemente candidato con FdI (che in consiglio è all'opposizione),
• poi c'è la vicesindaca Miglionica con ha sostenuto Stea, sconfitto alle regionali.. e mi fermo qui per mancanza di tempo.
Insomma un super minestrone che va oltre il concetti topologici (Destra e Sinistra). Lavoratori e lavoratrici del Comune hanno proclamato lo sciopero: rischiano il mancato riconoscimento del salario accessorio. Stiamo rischiando richieste di risarcimento vs il Comune creando danni finanziari inimmaginabili. Anche i fondi per il diritto allo studio rischiamo di perdere. La super maggioranza di centrodestra/sinistra sperava che il prefetto togliesse loro le castagne dal fuoco.
"A questo punto - dice ancora Loporcaro - la super maggioranza di centrodestra e centro sinistra ha due strade, anzi tre:
1. Trovare i numeri per nominare il presidente del collegio e scongiurare il peggio anche per i lavoratori;
2. assumersi la responsabilità di far cadere questa amministrazione in tempi utili per commissariarla prima del 31 dicembre (il Prefetto risolverebbe tutto!)
3. trascinarsi agonizzante fino al momento in cui non si riuscirà a votare il bilancio...
In ogni caso, il fallimento di questa amministrazione è innegabile. Il Sindaco Petronella e le pseudo maggioranze hanno il dovere morale di restituire dignità a sé e alla maggioranza dicendo la parola FINE e consentendo alla città di scegliere un nuovo governo che sappia fare il suo lavoro. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Per questo stiamo depositando una mozione di sfiducia al sindaco che, se si vuole, di può approvare in tempi rapidi e mettendoci la faccia in consiglio comunale".