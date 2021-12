Report Covid scuole Altamura: 2 soli casi prima di Natale

Il report settimanale stilato dal team Covid scuole dell'Epidemic Intelligence center della Asl dice che nella città di Altamura, dal 20 al 26 dicembre, il numero delle segnalazioni di positività presso gli istituti scolastici cittadini è sceso a soli due casi, in netta decrescita rispetto ai 28 casi registrati nella settimana precedente. Anche nell'area della città Metropolitana di Bari diminuiscono i positivi segnalati, passando da 204 della settimana dal 13 al 19 dicembre, agli attuali 162 della settimana prima della chiusura delle scuole per le festività natalizie.Dati che però andrebbero rivisti in aumento- come spiegano dall'azienda sanitaria. "Il dato potrebbe essere anche sottostimato – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole Dipartimento di prevenzione della ASL – continuano ad arrivare in queste ore segnalazioni precedenti alla chiusura degli istituti e delle segreterie per via delle Feste di Natale. Questo significa – aggiunge – che ci sono casi in più e che la circolazione del virus continua ad essere significativa nelle classi".Secondo quanto emerge dal monitoraggio del pool scuola dell'Asl dei 162 casi, 147 riguardano studenti e 15 interessano, invece, gli operatori scolastici. In particolare ci sono 71 casi nelle scuole primarie, (65 alunni e 6 personale scolastico), 39 nelle scuole secondarie di secondo grado (37 alunni e 2 personale scolastico), 36 nelle scuole secondarie di primo grado (34 alunni e 2 personale scolastico), e infine 16 nelle scuole dell'infanzia (14 alunni e 2 personale scolastico).Infine "Sono 39 finora le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena – spiega Severina Cavalli, coordinatrice del gruppo operativo scuole dell'Eic, che sottolinea come "il numero più elevato di infezioni tra gli studenti è stato tracciato ancora una volta nella scuola primaria per lo più riferibili alla popolazione pediatrica 5- 11 anni che ha avuto accesso alla vaccinazione da poche settimane".