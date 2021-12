Report Covid scuola, ad Altamura 37 nuovi casi in una settimana

Impennata della curva dei contagi nelle scuole della Città Metropolitana di Bari. Nella settimana che va dal 6 al 12 dicembre il team Covid scuole dell'Epidemic Intelligence center della Asl, infatti, ha registrato un aumento significativo del numero di casi di positività rispetto alla settimana precedente. Sono 147 in totale il numero di positivi intercettati dal team covid scuole negli istituti dei 41 comuni della Città metropolitana di Bari negli ultimi sette giorni, contro gli 87 della settimana precedente. I contagi sono stati 120 tra gli studenti e 27 tra il personale scolastico. Nello specifico i nuovi positivi sono così distribuiti: 65 nelle scuole primarie, (58 alunni e 7 personale scolastico), 35 nelle scuole secondarie di primo grado (27 alunni e 8 personale scolastico), 29 nelle scuole dell'infanzia (19 alunni e 10 personale scolastico), e infine 18 nelle scuole secondarie di secondo grado (16 alunni e 2 personale scolastico).La città di Altamura (secondo Comune per popolazione) si conferma tra le più colpite, seconda solo al capoluogo Bari. Nel periodo in esame, infatti, sono stati registrati ben 37 nuovi casi di positività al covid tra studenti e operatori scolastici, in netta crescita rispetto ai 12 casi della settimana precedente.Secondo il direttore generale dell'Asl Antonio Sanguedolce "il report dei contagi questa settimana conferma ancora una volta che il virus trova strada laddove incontra persone non vaccinate". Infatti, –continua Sanguedolce- il monitoraggio conferma che "quella dei 5-11 anni è diventata la fascia di età dove si concentra il maggior numero di infezioni, in quanto è mancata finora la protezione data dalla vaccinazione". Dati che portano il dg dell'azienda sanitaria barese a lanciare un appello alle famiglie affinché aderiscano alla campagna vaccinale anche per i bambini. "Con la loro protezione, si potrà più velocemente interrompere la catena dei contagi, specie in questo momento in cui è in crescita la circolazione del virus" - conclude Sanguedolce.La statistica della Asl riguarda il numero dei casi, a cui conseguono provvedimenti di quarantena e di monitoraggio dei contatti stretti con tamponi (contact tracing), e serve a tracciare la tendenza epidemiologica in atto. Non ci sono indicazioni, invece, sul numero di sintomatici o asintomatici. In tutti i casi non risulta che le condizioni di salute abbiano comportato particolari problemi.