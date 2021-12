Report Covid scuola, 28 i nuovi casi ad Altamura

La quarta ondata investe anche le scuole dei comuni della città metropolitana di Bari. E' infatti in costante aumento il numero dei casi di positività registrati dal monitoraggio settimanale del team Covid scuole dell'Epidemic Intelligence center della ASL che, nei sette giorni che vanno dal 13 al 19 dicembre, ha segnalato 204 nuovi casi contro i 147 della settimana precedente. Di questi 182 sono studenti, mentre i restanti 22 sono da attribuire al personale che opera nella scuola.Dati che comunque rispecchiano l'andamento generale della crescita nell'intera popolazione della curva pandemica, non dando l'impressione che la scuola sia veicolo di maggiore crescita del numero di contagi- sottolineano dall'azienda sanitaria. Negli istituti scolastici del territorio barese, in particolare, sono stati individuati 79 nuovi positivi nelle scuole primarie, (73 alunni e 6 personale scolastico), 50 nuovi casi nelle scuole secondarie di primo grado (46 alunni e 4 personale scolastico), 38 nelle scuole dell'infanzia (31 alunni e 7 personale scolastico), e infine 37 nelle scuole secondarie di secondo grado (32 alunni e 5 personale scolastico).Con l'analisi del dato che conferma come- – spiega Federica Di Mauro, responsabile dell'Epidemic Intelligence center della Asl -"i casi sono per la maggior parte ancora una volta originati da soggetti non vaccinati". Infatti, il numero più significativo di positività si è registrato ancora una volta tra gli alunni delle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado, nella popolazione studentesca per la quale solo da pochi giorni è stata iniziata la campagna vaccinale.In definitiva in terra di Bari sul totale di 311 istituti scolastici di ogni ordine e grado sono state 53 le classi costrette ad andare in quarantena. "Le positività registrate negli ultimi sette giorni sono legate in alcuni casi a focolai ancora attivi che stiamo tenendo sotto controllo. Una volta isolati i casi positivi, l'istituto procede con la didattica a distanza, nel frattempo si fissano i tamponi di controllo, fino a quando i positivi non si negativizzano e la classe può rientrare in presenza" -conclude Severina Cavalli, coordinatrice del team Covid scuole dell'Eic.