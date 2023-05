Regione: approvato nuovo calendario scolastico

Calendario scolastico 2023-24 Regione Puglia

La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2023/24. Sono stati assegnati 225 giorni per le scuole dell'infanzia e 205 giorni per tutte le altre scuole (il numero scende a a 219 per le scuole dell'infanzia e a 204 per tutte le altre scuole nel caso in cui la festa del santo patrono coincida con un giorno di lezione).L'inizio delle lezioni è fissato il 14 settembre 2023; il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2024 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario). L'inizio delle attività didattiche può essere anticipato, in base all'autonomia scolastica, con recupero dei giorni con la chiusura per ponti di calendario oppure altre ricorrenze o eventi locali.