Rally matematico transalpino, un primo posto altamurano

Ad anno scolastico ormai concluso e con la testa solo alle vacanze o ai campi estivi, arriva una notizia che inorgoglisce il primo circolo didattico IV Novembre. Nella finale della 29esima edizione del Rally Matematico Transalpino, la classe 5^B si è classificata prima a livello regionale nella propria categoria.La gara, organizzata a livello internazionale dall'associazione Rally Matematico Transalpino, è una competizione tra classi parallele, basata sulla risoluzione di situazioni problematiche e finalizzata allo sviluppo di competenze logico matematiche. Durante le varie gare, la prima a febbraio, la seconda ad aprile e la finale a maggio, gli alunni hanno risolto situazioni problematiche per le quali non esistono risposte univoche e immediate. Ecco perché le classi partecipanti, divise in gruppi, devono confrontarsi e mettere in gioco le proprie capacità di problem solving e di ricerca per elaborare strategie e argomentare le procedure risolutive. La gara è una bella occasione per i ragazzi di condividere un'esperienza, scambiarsi idee ed ampliare le proprie conoscenze.Il Rally si è svolto in quattro tappe: una fase di allenamento condotta dall'insegnante di classe, due prove durante l'anno e differenziate in base all'età e una finale alla quale accedono le due classi, di ogni categoria con i punteggi migliori. Le classi 4^E – 5^B di scuola primaria sono state ammesse alla finale. La 4^E si è qualificata al secondo posto e la 5 B è risultata prima per la sezione Puglia. Gli alunni, insieme alla dirigente Giuseppa Crapuzzi e alla maestra Leonarda Clemente, hanno festeggiato la meritata vittoria a conclusione di uno spettacolo teatrale che li ha visti ancora una volta protagonisti.