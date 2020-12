Raccolta differenziata, i pareri dei cittadini

Presentati in videoconferenza i risultati di un questionario della Confconsumatori sulla raccolta differenziata, a due anni e mezzo dall'inizio del servizio."Poiché nella legge è prevista anche una revisione periodica dei servizi offerti, noi della Confconsumatori abbiamo pensato di coinvolgere tutta la cittadinanza per conoscere l'opinione diretta dei consumatori", spiega l'associazione.Il sondaggio: sono stati distribuiti tra febbraio e settembre di quest'anno all'incirca 1320 questionari e ne sono tornati poco più di mille; ha interessato entrambi i sessi, tutte le fasce d'età, tutte le professioni e tutte le zone cittadine (dal centro storico alla periferia).L'età degli intervistati va dai 20 ad oltre i 65 anni, la percentuale maggiore di partecipanti si è attestata tra i 41 e i 65 anni d'età. Percentuale maggiore fra i partecipanti è costituita da lavoratori dipendenti e pensionati, seguono le casalinghe, i lavoratori autonomi e gli studenti. È garantita l'eterogeneità degli intervistati per quanto riguarda il titolo di studio, la zona abitata o nella quale si trova la propria attività.Questi i suggerimenti per migliorare, correggere o eliminare i disservizi:- Necessità delle isole ecologiche, senza l'obbligo di custodire in casa le pattumelle che deturpano i balconi e i marciapiedi tutte le ore del giorno e anche gli interni per chi non ha un balcone (si pensi ai piani rialzati o ai piano terra);- Necessità di bidoncini per le vie cittadine per raccolta rifiuti extra domestici e per le feci degli animali;- Maggior pulizia del centro storico e della periferia, con controllo video;- Controllare il lavoro svolto dagli addetti alla pulizia delle vie e allo svuotamento delle pattumelle, quest'ultime restano con troppi residui all'interno e troppo spesso vengono gettate in tutta fretta anziché riposte ordinatamente dinanzi all'abitazione;- Porre più attenzione alla perdita dei rifiuti, dai camioncini di raccolta.