Progetto Città amica dell'autismo, scadenza il 14 ottobre

C'è tempo fino al 14 ottobre per aderire al progetto "Altamura Città amica dell'autismo". Sul portale del Comune è pubblicato l'avviso, con i relativi allegati, per presentare domanda (manifestazione di interesse) per fare parte di una rete virtuosa, con più consapevolezza e sensibilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.Esercizi commerciali e locali pubblici, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, associazioni di categoria, scuole, ecc., insomma ogni tipo di istituzioni pubbliche e private che vorranno sottoscrivere il protocollo d'Intesa, allegato alla manifestazione d'interesse, possono inviare la propria adesione utilizzando lo schema di adesione tramite PEC all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.itentro le ore 12.00 del 14/10/2022 con indicazione all'oggetto "Progetto Altamura città amica dell'autismo, adesione". Le istanze pervenute successivamente a tale termine, verranno valutate mensilmente ed inserite nella rete previa condivisione del percorso formativo/informativo. Le adesioni stanno arrivando ed è arrivata anche qualche richiesta di informazioni da altre città per poter seguire l'esempio. L'Amministrazione comunale auspica la partecipazione più ampia possibile così da poter avviare subito la rete.L'iniziativa è stata lanciata il 14 giugno in un convegno presso il Palazzo di Città (nella foto) in cui è stata presentata l'alleanza già formata dal Comune, dalla Asl (con cui l'Amministrazione ha firmato un protocollo d'intesa) e dall'associazione "Autism Friendly Altamura". Il percorso si comporrà di quattro obiettivi/azioni: istituzione di una rete di esercizi commerciali, istituzioni pubbliche e/o private, luoghi privati o pubblici; realizzazione di un percorso formativo; creazione di un kit per le attività aderenti alla rete; attivazione di una mappa della città di Altamura, che evidenzi e identifichi gli esercizi e i luoghi aderenti.