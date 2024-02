Prima sfilata del Carnevale altamurano per la gioia dei bambini

12 foto Sfilate di Carnevale 2024

Si è svolta ieri la prima delle due sfilate di Carnevale. Tanta voglia di divertimento e coinvolgimento, soprattutto dei bambini. Ad aprire il corteo di gruppi mascherati e di creazioni allegoriche è stato il Centro polivalente per minori. Hanno partecipato attivamente parrocchie e associazioni.La seconda sfilata si terrà domani (raduno partecipanti ore 17.30 in piazza Aldo Moro – partenza sfilata ore 18.00 - percorso viale Martiri 1799, piazza Zanardelli, via dei Mille, via Vittorio Veneto e conclusione in piazza Santa Teresa).Invece gli spettacoli previsti oggi pomeriggio nel centro storico ("Arlecchino della Murgia" a cura di Associazione Martiri del 1799; "Carnevale all'opera" Spettacolo lirico in costumi d'epoca a cura di Murgia Music Festival; "La leggenda del Carnevale" a cura di Accademia Obiettivo Successo) sono stati spostati a domenica prossima a causa delle condizioni meteorologiche incerte.