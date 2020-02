Venerdì torna il "Veglioncino di Carnevale" per i bambini

Divertimento. E solidarietà. Torna il "Veglioncino di Carnevale" per bambini del Gruppo volontariato vincenziano (Gvv) che rinnova una tradizione di lungo corso. L'iniziativa è organizzata per una buona causa perché con i soldi raccolti si offre il sostegno a famiglie che hanno bisogno di tutto.La festa è in programma venerdì 21 febbraio, alle ore 17.00, presso "Il Gattopardo". La prevendita si svolge sino a domani sera da presso la sede del Gvv (ore 18-20, in corso Federico II di Svevia 77, presso l'atrio "Borsi"). Sono disponibili anche alcuni contatti telefonici per informazioni e prenotazioni (320.1625816 - 335.7308455 - 333.7743577).Il Gruppo di Volontariato Vincenziano (Gvv) è l'associazione più longeva nel campo sociale. Opera dal 1943, un tempo il nome richiamava le "dame della carità" ispirate alla missione apostolica di San Vincenzo de Paoli. La missione è aiutare persone e famiglie in difficoltà. Si tratta di puro volontariato. Il Gvv si occupa specificamente di dare sostegno a quasi venti famiglie a cui vengono offerti un aiuto ed una vicinanza che non si traduce solo in beni materiali bensì anche aiuto morale o semplicemente del tempo per fare compagnia.L'associazione sta sviluppando ulteriori progetti che vedono la presidente Bianca Maria Di Maio e tutte le vincenziane impegnate anche per la formazione dei giovani. A partire dall'anno scorso, infatti, vengono assegnate delle borse di studio per ragazzi e ragazze meritevoli delle scuole medie superiori.