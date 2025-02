Carnevale: due date per le sfilate delle maschere

domenica 02/03/2025 (raduno partecipanti 15.00 – partenza sfilata ore 15.30)

martedì 04/03/2025 (raduno partecipanti 17.30 – partenza sfilata ore 18.00)

Iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale altamurano. Sono due le date stabilite per le sfilate di carri e gruppi mascherati. Si ripete la formula collaudata negli anni scorsi, con la partecipazione di gruppi, associazioni, parrocchie, ecc.Le dateConfermato il percorso: Piazza A. Moro (raduno e partenza); Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto; Piazza Santa Teresa (arrivo e conclusione).I partecipanti che hanno aderito all'avviso pubblico del Comune sono già in fermento per i preparativi.