Maltempo: rinviata la sfilata di Carnevale di oggi

A causa dei forti venti. Sarà recuperata

Altamura - martedì 17 febbraio 2026 13.26
Per ragioni di pubblica incolumità, in considerazione dell'allerta meteo della Protezione civile con la previsione di venti forti o burrasca, è rinviata la seconda sfilata del Carnevale altamurano 2026. Prevalgono ragioni di sicurezza e di precauzione, nell'interesse di tutti, per consentire una festa serena e gioiosa.

La sfilata si terrà giovedì pomeriggio, con raduno alle ore 17.30.
