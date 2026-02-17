Maltempo: rinviata la sfilata di Carnevale di oggi

A causa dei forti venti. Sarà recuperata

Per ragioni di pubblica incolumità, in considerazione dell'allerta meteo della Protezione civile con la previsione di venti forti o burrasca, è rinviata la seconda sfilata del Carnevale altamurano 2026. Prevalgono ragioni di sicurezza e di precauzione, nell'interesse di tutti, per consentire una festa serena e gioiosa.La sfilata si terrà giovedì pomeriggio, con raduno alle ore 17.30.