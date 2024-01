Parte l'organizzazione del Carnevale

le Sfilate di Carri e Gruppi Mascherati nelle seguenti date: Domenica 11/02/2024 (raduno partecipanti 15.00 – partenza sfilata ore 15.30) e Martedì 13/02/2024 (raduno partecipanti 17.30 – partenza sfilata ore 18.00);

una festa con musica e balli nella giornata di domenica 11/02 presso Piazza Matteotti a conclusione della sfilata;

rappresentazioni teatrali nelle giornate del sabato 10/02 e lunedì 12/02 da svolgersi in Piazza San Giovanni, Piazza Martiri e Piazza Repubblica.

L'Amministrazione Comunale in occasione del Carnevale 2024 intende organizzare un periodo di festa e di grande coinvolgimento. In particolare, è stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto ad Associazioni, Parrocchie, Scuole e soggetti giuridici interessati per la partecipazione alle sfilate di carri e gruppi mascherati oppure per la messa in scena di rappresentazioni teatrali.Sono previste:Il termine per la presentazione delle domande scade il 22/01/2024 alle ore 12.00. L'avviso e i documenti sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura.