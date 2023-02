Carnevale altamurano, si parte con le due sfilate

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, quest'anno viene riproposto il Carnevale altamurano. Una piccola festa, soprattutto per i bambini. L'iniziativa è coordinata dal Comune ed è animata da associazioni, parrocchie e gruppi.Sono previste due sfilate di carri e gruppi mascherati (oggi e martedì grasso). Partecipano sette associazioni e parrocchie che possono sfilare: solo con il gruppo mascherato; oppure con il carro e insieme il gruppo mascherato.Ecco l'elenco dei partecipanti: Ass. Euroband Città di Altamura; Parrocchia S. Maria del Carmine; Ass. Padif; Parrocchia Cattedrale di S. Maria Assunta; Ass. I Cavalieri del Sorriso; Oratorio San Filippo Neri della parrocchia del Santissimo Redentore; Ass. B.A.R.I. La scelta del tema è stata libera.Raduno (mezz'ora prima della partenza): rotonda di Viale Martiri 1799Percorso: Viale Martiri 1799; Piazza Zanardelli; Via dei Mille,Arrivo e conclusione: incrocio tra via Gravina, via Parisi e Via Vittorio Veneto.La sfilata di oggi avrà inizio alle ore 16,00.La sfilata di martedì 21 febbraio avrà inizio alle ore 18,00.(foto di archivio)