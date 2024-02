Carnevale: sabato la sfilata e domenica gli spettacoli

Comunicato dell'Amministrazione comunale di Altamura.Sono stati ri-programmati gli eventi del Carnevale 2024 che non si sono tenuti a causa delle condizioni meteorologiche incerte o avverse.La sfilata di carri e gruppi mascherati - annullata nel martedì grasso - si terrà sabato 17/02/2024, con raduno in piazza Aldo Moro alle ore 15.30 e partenza alle ore 16. Si seguirà questo percorso: piazza A. Moro - viale Martiri - piazza Zanardelli – via dei Mille – via Vittorio Veneto - piazza Santa Teresa (arrivo e conclusione).Inoltre le rappresentazioni teatrali e musicali - inizialmente previste nella giornata di lunedì scorso - si terranno domenica 18/02. Di seguito il programma, con gli orari:Piazza Repubblica, ore 17,30-18.30, spettacolo "Arlecchino della Murgia" a cura dell'Associazione Martiri del 1799 Altamura;Piazza Martiri, ore 19,00 - 20.00, spettacolo "Carnevale all'opera" a cura dell'Associazione Murgia Music Festival;Piazza Repubblica, ore 20.30-21.30, spettacolo "La leggenda del Carnevale " a cura dell'associazione Accademia Obiettivo Successo".L'Amministrazione comunale ha voluto recuperare tali date per offrire ulteriori momenti di divertimento e socializzazione, anche in considerazione dell'impegno di coloro che attivamente hanno partecipato rendendosi protagonisti.