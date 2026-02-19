La città
Carnevale: oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati
Dopo il rinvio del martedì grasso
Altamura - giovedì 19 febbraio 2026
Si tiene oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati del Carnevale altamurano, organizzato dal Comune. Dopo il rinvio del martedì grasso obbligato dall'allerta meteo arancione per le raffiche di vento, c'è la forte volontà di regalare un pomeriggio di sorrisi: soprattutto per ripagare il lavoro svolto da associazioni e parrocchie nel preparare la manifestazione carnascialesca e organizzarsi al meglio.
A loro si aggiunge la Euroband con animazione musicale.
I carri presentano manifesti con una speciale dedica a Nicola Castellaneta e Roberto Centoducati, prematuramente scomparsi, in ricordo dei momenti di gioia e di musica che hanno regalato in varie edizioni del Carnevale e in tante manifestazioni.
Alcune immagini del Carnevale in questo video.
Seguiranno le foto degli altri gruppi
- Raduno ore 17.30 – Partenza ore 18.00 dalla rotonda Viale Martiri (civ. 145)
- Percorso: Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto
- Arrivo: Piazza Santa Teresa
