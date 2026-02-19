Carnevale: oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati

Raduno ore 17.30 – Partenza ore 18.00 dalla rotonda Viale Martiri (civ. 145)

Percorso: Viale Martiri – Piazza Zanardelli – Via dei Mille – Via Vittorio Veneto

Arrivo: Piazza Santa Teresa

Si tiene oggi la seconda sfilata di carri e gruppi mascherati del Carnevale altamurano, organizzato dal Comune. Dopo il rinvio del martedì grasso obbligato dall'allerta meteo arancione per le raffiche di vento, c'è la forte volontà di regalare un pomeriggio di sorrisi: soprattutto per ripagare il lavoro svolto da associazioni e parrocchie nel preparare la manifestazione carnascialesca e organizzarsi al meglio.Sono sette i carri e i gruppi mascherati, a cura di associazioni e parrocchie, che hanno sfilato domenica e che oggi faranno il bis. Sono protagonisti l'Istituto antoniano di Altamura con i bambini della scuola paritaria (tema "La bella e la bestia"): le parrocchie e oratori di Sant'Anna (tema western), Ss. Redentore (olimpiadi e sport), Maria Madre della Chiesa (i mitici anni '80); le associazioni Padif- Scacciapensieri (il jolly della diplomazia), Cavalieri del sorriso (a tema orientale e Giappone) e Kuzko Lab (a tema mitologico).A loro si aggiunge la Euroband con animazione musicale.I carri presentano manifesti con, prematuramente scomparsi, in ricordo dei momenti di gioia e di musica che hanno regalato in varie edizioni del Carnevale e in tante manifestazioni.Seguiranno le foto degli altri gruppi